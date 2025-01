Veneto – Giovane escursionista vicentino si ferisce e resta bloccato al buio in montagna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Canale d’Agordo (BL), 05 – 01 – 25 (immagine di archivio)

Dopo essere scivolato riportando alcune escoriazioni nel tentativo di raggiungere il Rifugio Rosetta, ormai buio e in prossimità di un crepaccio, verso le 16.30 un 21enne di Schio ha contattato la Centrale del 118 chiedendo aiuto. L’escursionista aveva completato la Ferrata Bover Lugli al Cimon della Pala, toccato il Bivacco Fiamme Gialle e il Passo del Travignolo, a ovest della Cima del Nuvolo, con l’idea di proseguire dalla Val dei Cantoni, quando nella discesa si era fatto male. Fornite le coordinate della posizione all’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, il ragazzo è stato velocemente individuato anche grazie ai suoi segnali di luce. Sbarcato con un verricello di 20 metri, il tecnico di elisoccorso lo ha assicurato a sé ed entrambi sono poi stati issati a bordo. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Agordo. Pronta a intervenire in piazzola in supporto alle operazioni una squadra del Soccorso alpino della Val Biois.