VENETO – Giovane coppia si perde in un canalone di montagna: recuperata dopo ore in serata

Ieri in serata sono state diverse le chiamate di escursionisti ancora in alta quota, in difficoltà, chi per il passaggio del temporale, chi per errori nel percorso e perdita di orientamento.

Verso le 20.30 il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato per una coppia tedesca – lei 28 anni, lui 27 – bloccata in un canale del Lagazuoi. I due erano scesi dalle Gallerie del Lagazuoi, ma, all’altezza della Cengia Martini erano usciti per poi iniziare a ridiscendere un ripido canale privo di tracce, finché non erano stati obbligati a fermarsi sopra salti di roccia. Una squadra di 4 soccorritori, compreso uno della Guardia di finanza, è risalita dopo aver capito dove potevano trovarsi. Non è stato semplice individuare il punto preciso, operazione poi facilitata dall’utilizzo di un binocolo con temocamera puntato sulla parete da un altro tecnico. La squadra è quindi scesa una sessantina di metri e ha raggiunto per prima la ragazza, che era ferma più in alto di 20 metri rispetto al compagno, probabilmente scivolato su una ripida placca. Attrezzata una sosta i soccorritori si sono calati, e lo hanno recuperato. Dopo averli assicurati entrambi a una corda corda, sono risaliti assieme a loro sulla cengia e da lì hanno proseguito nelle gallerie e poi con i mezzi. L’intervento si è concluso all’una.