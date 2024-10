Veneto – Genitori si oppongono a proiezione di un film contro l’omofobia, il sindaco leghista: “Lo faremo proiettare”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I genitori di una scuola media di Treviso si oppongono alla proiezione del film sul bullismo “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Il sindaco leghista ha annunciato l’intenzione di procedere con la visione, affermando che il rifiuto da parte di alcune famiglie rappresenta una “occasione persa” per affrontare temi rilevanti e dolorosi per la società.

Secondo i quotidiani locali, la proiezione del film, presentato recentemente al Festival di Roma, era programmata per il 4 novembre e l’istituto aveva già riservato posti per gli studenti. Tuttavia, alcune famiglie hanno richiesto alla dirigente scolastica di escludere i ragazzi dalla visione del film, che racconta la storia vera di Andrea Spezzacatena. Questo film ha già suscitato polemiche, ricevendo fischi e insulti durante un’anteprima a Roma, un evento che ha sollevato l’indignazione del ministro Valditara.

Il sindaco ha dichiarato che evitare di discutere su argomenti come l’omofobia, la depressione e il suicidio non è una soluzione. Ha espresso preoccupazione per le reazioni omofobe a Roma e ha sottolineato che entrambi i casi devono far riflettere la comunità. La scuola ha precisato che la proiezione è stata solo temporaneamente sospesa.