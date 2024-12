Veneto – Gang di giovanissimi tunisini armati minaccia buttafuori: tre denunce e un arresto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, momenti di tensione si sono verificati in un noto club di via San Crispino a Padova. Quattro giovani, tutti di nazionalità tunisina e due dei quali minorenni, hanno minacciato un addetto alla sicurezza del locale con un coltello e uno spray al peperoncino, dopo essere stati allontanati perché privi del tesseramento obbligatorio.

Secondo la ricostruzione della polizia, il gruppo ha accerchiato il buttafuori 27enne. Uno dei ragazzi, un 19enne con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, ha minacciato l’addetto con lo spray, mentre un minorenne ha estratto un coltello, dichiarando: «Quel bel faccino durerà per poco». L’allarme al 113, lanciato da un secondo addetto, ha messo in fuga i giovani.

Gli agenti delle Volanti li hanno rintracciati poco dopo in un bar nelle vicinanze, trovandoli ancora in possesso dello spray al peperoncino. Il minorenne con il coltello, già noto per precedenti gravi, tra cui una rapina a Jesolo lo scorso giugno, è stato arrestato e condotto al carcere minorile di Treviso.

Un secondo minorenne, senza fissa dimora e con precedenti per stupefacenti e resistenza, è stato affidato a una comunità del pordenonese. Il 19enne maggiorenne è stato denunciato a piede libero insieme agli altri componenti del gruppo per minacce aggravate, mentre per il possessore dello spray non regolamentare è scattata una denuncia per porto abusivo di armi