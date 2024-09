Veneto – Furgone prende fuoco e danneggia altri mezzi

La notte scorsa, alle 3:15, di venerdì 5 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via U. Bracalenti a Limana nel parcheggio esterno di un’autofficina per l’incendio di un furgone, che si è esteso anche ad altri mezzi.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Belluno con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento il furgone completamente avvolto dal fuoco, riuscendo a circoscrivere le fiamme che si erano già estesi ad altri tre mezzi commerciali e un’auto. Mezzi parzialmente danneggiati.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri di Santa Giustina.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 5:30.