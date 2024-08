VENETO – Furgone fuori strada: un morto e un ferito

Intervento dei vigili del fuoco, alle 7 di lunedì 5 agosto, per un furgone finito fuori strada in via Roma, angolo via Gottardi, a Mogliano Veneto (TV): un uomo deceduto, un altro ferito.

Ad estrarre i due uomini dal mezzo ci hanno pensato le squadre dei vigili del fuoco giunte da Treviso e da Mestre con due autopompe.

Purtroppo nonostante i soccorsi, il medico del 118 ha dovuto constatare il decesso del passeggero, mentre l’autista ferito è stato trasportato in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso alle 9:30.