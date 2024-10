Veneto – Fuggono all’alt e speronano auto della polizia: espulsi due migranti

Due cittadini tunisini sono stati espulsi da Padova e trasferiti al Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Catania, dopo essere stati fermati al termine di un inseguimento in auto con la Polizia nella zona Stanga. L’inseguimento è scattato a seguito di un tentativo di furto ed è culminato con lo speronamento di una vettura di servizio.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

L’episodio si è verificato intorno alle 4:30 del mattino, quando la Sala Operativa della Questura ha segnalato un tentativo di furto. Un equipaggio delle Volanti ha constatato che la vetrina di un negozio era stata infranta e due persone si stavano allontanando velocemente a piedi. Un secondo equipaggio ha individuato un’Opel Astra con il motore acceso e due individui a bordo. Alla vista degli agenti, l’auto è partita a gran velocità, dando inizio a un inseguimento a cui si è unita una terza pattuglia. La fuga è terminata quando il conducente dell’Opel ha speronato una delle Volanti, finendo poi contro un palo della luce e un muro di recinzione. Gli agenti hanno immediatamente fermato i due occupanti del veicolo.

Durante gli accertamenti, è emerso che il conducente guidava senza patente e in stato di ebbrezza, e che il veicolo apparteneva a un cittadino straniero. In Questura, i due fermati sono stati identificati come un 27enne e un 43enne tunisini, entrambi senza fissa dimora, irregolari e con precedenti per droga, invasione di terreni ed edifici, furto, ricettazione e immigrazione clandestina. Non sono stati però ritenuti responsabili della “spaccata” al bar che aveva originato l’intervento della Polizia. Su disposizione del Questore di Padova, Marco Odorisio, i due sono stati collocati al Cpr di Catania in vista del loro definitivo rimpatrio.