Veneto – Fruttivendolo muore schiacciato da un muletto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tragedia a di Ponte di Brenta, periferia est di Padova, dove ieri sera, 24 gennaio, Mauro Stocco, 57 anni, noto commerciante di frutta e verdura, ha perso la vita in un drammatico incidente sul lavoro. L’uomo si trovava nel suo capannone in via Ceron, intento a movimentare del ferro vecchio con un muletto, quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato, schiacciandolo.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi del figlio Giacomo, che ha immediatamente chiamato i soccorsi. Nonostante l’intervento tempestivo del Suem 118, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, causato dai gravi traumi da schiacciamento. Sul posto sono intervenuti anche il personale dello Spisal e la polizia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.