VENETO – Frontale tra due auto: tre persone ferite

CAMPODARSEGO, INCIDENTE TRA DUE AUTO LUNGO LA SS 308: TRE FERITI

La notte scorsa, alle 23:00 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti per un grave incidente stradale lungo la SS 308 tra il 14 e 15 km nel comune di Campodarsego (PD): tre feriti. A scontrarsi frontalmente un’Audi A4 berlina e un SUV mentre era in corso un temporale.

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Borgoricco, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti con tre ambulanze in ospedale. La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 1:30.