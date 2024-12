Veneto – Frontale fra due auto: due feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La notte scorsa, alle 1:20 di lunedì 16 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Meolde a Piombino Dese per un incidente frontale tra due auto: due persone ferite.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal distaccamento volontario di Borgoricco, ha messo in sicurezza i mezzi, mentre le persone all’interno dell’auto sono riusciti a venire fuori autonomamente. Due persone sono state assistiti dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei mezzi da parte del carro attrezzi.