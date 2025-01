Veneto – Frontale fra auto e camion: muore l’automobilista

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia questa mattina, giovedì 23 gennaio, lungo la strada Triestina in località Ca’ Noghera, a Favaro Veneto (Venezia), dove un violento scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante ha causato la morte del conducente della vettura.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 6:30. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre provenienti da Mestre, hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni per disincastrare l’auto dal camion. Purtroppo, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’automobilista.

L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, mentre la polizia locale sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il traffico nella zona è stato deviato per consentire l’intervento dei soccorritori.