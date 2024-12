VENETO – Frontale camion-auto: 1 morto (FOTO)

Poco dopo le 7 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Umberto I, a Santa Margherita d’Adige, per lo scontro frontale tra un mezzo pesante e un’auto: deceduto l’automobilista.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Este anche con l’autogrù, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo 79enne dall’auto, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiararne la morte. Illeso l’autista del mezzo pesante.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.