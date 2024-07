VENETO – Finisce nel carro miscelatore: muore agricoltore

Alle 12:30, di domenica 7 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in un’azienda agricola in Via del Confine a San Martino di Lupari per una persona caduta all’interno di un carro miscelatore: deceduto un agricoltore. Si tratta di Gianni Zanetti, 52enne. L’uomo stava dando da mangiare agli animali.

Il personale della squadra dei vigili del fuoco di Cittadella ha messo in sicurezza il mezzo per poi procedere all’apertura e lo smontaggio del carro e il recupero dell’uomo. Sul posto il personale sanitario del Suem, lo Spisal, i carabinieri e il sindaco del paese.