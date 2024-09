Veneto – Finisce contro un autobus Flixbus e muore

Intervento dei vigili del fuoco alle 10:20 di venerdì 20 settembre per l’incidente tra un pullman di una società privata, adibita a trasporto pubblico, e un’auto, in via Stazione, località Ballò, nel comune di Mirano (VE): un deceduto.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dalla centrale di Mestre con un’autopompa ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo, un 83enne, alla guida dell’auto. Nonostante i tentativi di soccorso, il medico del 118 ne ha dovuto dichiarare il decesso. Illesi i passeggeri a bordo del pullman. Sul posto la polizia locale per la gestione della viabilità e per l’accertamento sulle cause del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato intorno alle 12.