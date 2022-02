VENETO – Finisce con auto nel canale e rimane incastrato sott’acqua: salvato dai pompieri

La notte scorsa, alle 1:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fornase angolo Via Oriago a Spinea per un’auto finita rovesciata in un canale d’irrigazione con dell’acqua: salvato l’automobilista. A notare l’auto una pattuglia dei carabinieri che hanno dato l’allarme e assistito l’automobilista fino all’arrivo dei soccorsi. I pompieri arrivati da Mestre anche con l’autogrù e il nucleo sommozzatori, hanno estratto l’uomo rimasto incastrato nell’auto parzialmente allagata, ma fortunatamente con la testa fuori. L’uomo è stato stabilizzato dal personale del SUEM e trasferito in ospedale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 con il recupero dell’auto.