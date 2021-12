VENETO – Fiamme in colorificio: titolare intossicata

Alle 13:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Trieste a Cittadella per un principio d’incendio all’interno di un colorificio: intossicata la titolare per aver respirato del fumo. I pompieri arrivati da Cittadella, hanno subito spento il tintometro, evitando la propagazione delle fiamme. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferita in ospedale. I vigili hanno provveduto all’aereazione dei locali e la messa in sicurezza dello stabile. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 16:30 circa.