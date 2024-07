VENETO – Ferrari a fuoco in una manifestazione sportiva

Alle 9:55, di lunedì 1° luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla rampa Rizzardi a Mestre per l’incendio di una Ferrari 296 GTS: nessuna persona è rimasta ferita.

Il pilota della spider che stava prendendo parte a una manifestazione sportiva partita dal Tronchetto e diretta sulle Dolomiti, ha notato che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso, mentre l’auto ha preso fuoco.

I vigili del fuoco arrivati con due automezzi antincendi, hanno spento con la schiuma la potente vettura ad alimentazione ibrida, andata irrimediabilmente distrutta.

Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause dell’incendio.

Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica e la rimozione del mezzo.