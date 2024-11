Veneto – Far west a San Bonifacio: lite fra stranieri a colpi di pistola, uomo gravissimo e altri feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un uomo è rimasto gravemente ferito in una rissa avvenuta ieri sera alle 20 nel parcheggio del supermercato Famila in viale delle Fontanelle a San Bonifacio. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di una ventina di persone, straniere, con il volto coperto da passamontagna, è stato coinvolto in una violenta lite che ha visto l’uso di armi da fuoco, coltelli e spranghe. Tutto sarebbe partito da uno scambio di insulti e poi la situazione sarebbe degenerata. L’uomo, colpito da un proiettile, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Borgo Trento di Verona, insieme ad altre persone ferite. L’episodio è attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri. Vi sarebbero anche altri feriti.