Veneto – Esplosione in un casolare: muore un 28enne

Ronco all’Adige (Verona), 28 novembre – Tragedia nella tarda serata di ieri, quando un cittadino straniero di 28 anni ha perso la vita a seguito di un’esplosione avvenuta in un casolare abbandonato. L’incidente si è verificato intorno alle 21:40, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del Suem 118, giunti con un’ambulanza e un’automedica. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni, l’edificio era occupato da persone senza fissa dimora, ma non è ancora chiaro cosa abbia innescato l’esplosione. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

La nota dei vigili del fuoco

La notte scorsa, alle 21:40 di giovedì 28 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Colombarotto a Ronco All’Adige per un’esplosione all’interno di un casolare abbandonato, utilizzato come ricovero da persone senza fissa dimora: deceduto un uomo.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Caldiero e con i volontari di Bovolone, coordinati dal funzionario di guardia, sono entrate nell’abitazione rinvenendo il corpo privo di vita di un uomo di 28 anni, così come accertato dal medico del Suem. Lo scoppio avvenuto all’interno del casolare per cause in corso di accertamento, ha provocato la demolizione di una parete divisoria oltre il danneggiamento di altri parti della casa.

Sul posto i carabinieri con la radiomobile e il nucleo investigativo. L’immobile è stato posto sotto sequestro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3.