Veneto – Esplosione e incendio in un’abitazione: ustionato un uomo

Venerdì 6 dicembre, intorno alle 5:30, un’esplosione seguita da un incendio ha coinvolto un’abitazione in via Podgora 8, provocata da una fuga di gas. Un uomo di 78 anni è rimasto ferito e ha riportato ustioni.

L’esplosione ha causato gravi danni strutturali, con la rottura di porte e finestre. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Donà di Piave con un’autopompa e un’autobotte, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il ferito è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasportato all’ospedale di Padova per le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco si sono concluse intorno alle 8:30. Le autorità competenti stanno effettuando le verifiche del caso per accertare le cause dell’incidente.