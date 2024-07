VENETO – Esodo estivo: inizia un weekend da bollino rosso

Il prossimo fine settimana, che coincide con l’ultimo di luglio, è previsto un significativo incremento del traffico sulla rete autostradale, compresa quella gestita da Concessioni Autostradali Venete. Le tratte interessate includono l’A4 Padova-Venezia, l’A4 Passante di Mestre, l’A57 Tangenziale di Mestre e il Raccordo Marco Polo.

La Concessionaria prevede un afflusso di circa 700.000 veicoli nel corso del fine settimana, basandosi sui dati del traffico dell’ultimo weekend e del corrispondente fine settimana del 2023.

Il giorno con il maggior volume di traffico sarà domani, venerdì 26 luglio, con oltre 250.000 veicoli attesi in transito. L’afflusso sarà particolarmente intenso in direzione Trieste e verso le località balneari, soprattutto venerdì e sabato, giorni segnati da bollino rosso per il traffico intenso. Anche oggi, giovedì, si prevede traffico sostenuto in direzione Trieste, segnato da bollino giallo, a causa dell’ultimo giorno di circolazione dei mezzi pesanti prima degli stop del fine settimana.

In direzione opposta, verso Milano, si prevedono giornate da bollino giallo (traffico sostenuto) per sabato, domenica sera e lunedì, con un ulteriore incremento del traffico pesante alla ripresa dopo il fine settimana.

Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore su tutto il territorio nazionale venerdì dalle 16 alle 22, sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Per informazioni in tempo reale sul traffico, gli utenti possono consultare il sito e l’app InfoViaggiando, disponibili per le società Autostrade Alto Adriatico, CAV e Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, dove è disponibile anche un notiziario vocale di infotraffico. È inoltre attivo un call-center, disponibile dalle 7 alle 22, al numero verde gratuito 800.996.099.