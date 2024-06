VENETO – Escursionisti feriti o bloccati: interventi del Soccorso Alpino

RECUPERATE DUE TURISTE INGLESI SULLA FORCELLA MARCUOIRA

Cortina d’Ampezzo (BL), 02 – 06 – 24

Attorno alle 14.15 la Centrale del Suem è stata contattata da due turiste inglesi di 28 e 32 anni bloccate a Forcella Marcuoira. Inizialmente le due escursioniste avevano detto di essere impossibilitate a scendere, per poi lamentare dolori alle gambe. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è quindi volato nel punto indicato e ha individuato le due donne, che si trovavano con altre due persone di passaggio. Il tecnico di elisoccorso le ha quindi issate a bordo con il verricello. Entrambe, illese, sono state lasciate al Passo Tre Croci, dove avevano la macchina.

RECUPERATO ESCURSIONISTA INFORTUNATO

Vittorio Veneto (TV), 02 – 06 – 24

Passate le 13 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato per un escursionista che si era procurato un sospetto trauma al ginocchio vicino a Forcella Zoppei sul Monte Agnellezza. Una squadra, cui si sono aggiunti anche i soccorritori di Belluno trovandosi vicino al confine, ha raggiunto il 67enne di Borgo Valbelluna (BL), che era assieme alla moglie, e gli ha prestato le prime cure. Una volta imbarellato con l’aiuto dei sanitari, l’infortunato è stato trasportato a spalla per circa 300 metri fino alla strada, dove è stato affidato all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Conegliano.