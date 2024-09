Veneto – Escursionista tenta di recuperare lo zaino e scivola: recuperata dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino a Vodo di Cadore (Belluno)Attorno alle 14 la Centrale del 118 è stata attivata per un’escursionista, bloccata una cinquantina di metri sotto il sentiero in Val d’Arcia. La 38enne francese, che stava percorrendo l’itinerario assieme a quattro connazionali, era scesa a recuperare lo zaino che le era caduto, ma, dopo essere scivolata, non era stata più in grado di risalire. Sbarcato nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso di Falco l’ha raggiunta, assicurata e spostata in un punto agevole per il recupero, avvenuto con 20 metri di verricello. Trasportata al Rifugio Venezia, la donna è stata controllata dal personale sanitario ed è rimasta poi ad attendere i compagni in arrivo.