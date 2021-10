VENETO – Escursionista muore in montagna

In aggiornamento

Attorno a mezzogiorno il Soccorso alpino di Verona è stato allertato dal compagno di un escursionista (al momento non sono note le generalità) che, durante una camminata lungo le creste del Monte Baldo, si era all’improvviso accasciato a terra per un malore. L’amico aveva mandato un messaggio con la posizione, iniziando le manovre di rianimazione. Individuato il punto, non distante dal bivio tra il sentiero numero 651 e il 66, l’elicottero di Verona emergenza è riuscito a sbarcare con il verricello personale medico e tecnico di elisoccorso, poi le nubi si sono chiuse. Purtroppo, dopo aver tentato a lungo di rianimare l’uomo, non è rimasto che constatarne il decesso. Mentre le squadre si preparavano a salire a piedi, si è aperto uno spiraglio tra le nuvole e l’elicottero ha potuto ultimare il recupero della salma, avvenuto sempre con il verricello, per poi trasportarla al campo sportivo di Caprino.