Veneto – Escursionista colto da malore vicino a Rifugio Battisti. Un altro rimane bloccato nella neve

Doppio intervento ieri per il Soccorso Alpino del Veneto.

Malore sulla Ferrata del Vajo Scuro

Recoaro Terme (VI), 6 ottobre 2024 – Intorno alle 11.30, il Soccorso Alpino di Recoaro-Valdagno è stato allertato per un escursionista colto da malore mentre risaliva la Ferrata del Vajo Scuro, a nord del Rifugio Battisti. Il 55enne di San Donà di Piave (VE), probabilmente a causa di una crisi ipoglicemica, aveva perso conoscenza. I suoi compagni lo hanno messo in sicurezza in attesa dei soccorsi. Dopo un primo tentativo fallito a causa delle nubi, l’elicottero di Verona emergenza è riuscito a sfruttare una schiarita per recuperare l’escursionista, che è stato trasportato all’ospedale di Santorso per accertamenti. Una squadra del Soccorso Alpino ha poi accompagnato i suoi compagni di escursione a valle.

Escursionista bloccato sul percorso innevato

Auronzo (BL), 6 ottobre 2024 – Nel pomeriggio, verso le 15.40, il Suem è stato contattato da un gruppo di tre persone che, scendendo da Forcella Marmarole, si erano imbattute in un escursionista irlandese di 34 anni in difficoltà sul percorso innevato. L’uomo, sprovvisto di attrezzatura adeguata, aveva tentato di proseguire con loro, ma aveva dovuto fermarsi. Due soccorritori del Soccorso Alpino di Auronzo sono stati trasportati in elicottero nelle vicinanze e hanno recuperato l’escursionista, che è stato poi accompagnato alla sua auto in località Capanna Primula.