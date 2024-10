Veneto – Escursionista bloccato in ferrata di notte: recuperato a 2900 metri

Recuperato escursionista bloccato al buio a 2.900 metri sulla Tofana

Cortina d’Ampezzo (BL), 28-10-24 – Nella serata di ieri, il Soccorso Alpino di Cortina è intervenuto per recuperare un escursionista bloccato al buio dopo essere stato lasciato solo dal compagno sopra la Ferrata di Punta Aglio, sulla Tofana di Mezzo. Intorno alle 19, il Suem ha ricevuto la richiesta di aiuto di un 36enne di Adria (RO), che si trovava bloccato all’uscita della Ferrata di Punta Anna. L’uomo ha spiegato telefonicamente che il compagno, più avanti lungo il percorso, aveva proseguito in discesa da solo.

Una squadra del Soccorso Alpino si è avvicinata in jeep per poi proseguire a piedi fino a un bivio sopra Punta Anna, dove i soccorritori hanno chiamato a voce l’escursionista, trovandolo su una cresta sopra la Ferrata Aglio, vicino a un salto di roccia di 50 metri. Dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno accompagnato fino al sentiero e poi a valle.

Contemporaneamente, una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ha raggiunto il compagno, un 34enne anch’egli di Adria, per accertarsi del suo rientro verso il Rifugio Pomedes. L’intervento si è concluso intorno alle 23.