Veneto – Esce di strada con l’auto: donna ferita

Intervento dei vigili del fuoco, alle 11:30 di lunedì 4 novembre, in via Callalta, a Riese Pio X (TV) per soccorrere una signora anziana finita in un fossato con la propria auto, dopo aver prima battuto contro il passaggio in cemento di un’abitazione privata.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal distaccamento di Castelfranco Veneto, ha messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna per affidarla alle cure del personale sanitario.

La donna è stata poi trasportata in ospedale.

Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.

In corso la messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco.