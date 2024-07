VENETO – Esce di casa in bici e non torna più: trovata morta, è omicidio. Sentito due volte il marito

Il cadavere di una donna è stato trovato in un casolare a Preganziol.

Secondo fonti vicine agli inquirenti, la donna sarebbe stata uccisa a coltellate. Si presume si tratti di Vincenza Saracino, 50 anni, residente a Preganziol, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai familiari alle forze dell’ordine. La prefettura di Treviso, proprio oggi, aveva diffuso un comunicato di scomparsa riferendo che la donna si era allontanata dal luogo di lavoro a Preganziol ieri pomeriggio alle 17 con una city bike elettrica di colore azzurro, dotata di cestino e portapacchi neri, facendo perdere le tracce. L’ultimo avvistamento, dalle telecamere di videosorveglianza, nei pressi dell’Iperlando di Preganziol. L’ultimo avvistamento segnalato alle forze dell’ordine risale alle 17:30 nei pressi di un supermercato nella zona laterale alla strada Terraglio.

La donna lavorava in un sexy shop di Preganziol, gestito dal marito.

Testimoni l’avevano vista prima in giro in bici e poi vicino a un supermercato. La scomparsa è stata denunciata dal marito, che si è recato ai Carabinieri. I militari hanno già interrogato due volte l’uomo, mentre stanno analizzando i filmati della zona. Attorno all’edificio diroccato dove è stato trovato il cadavere c’è un ampio prato incolto. Al momento non è certo che Vincenza Saracino sia stata uccisa all’interno del casolare; non si esclude che sia stata trascinata lì, lontana da occhi indiscreti, dopo essere stata ferita a morte.