Veneto – Ecstasy, hashish, troppe persone: chiuso locale notturno dopo blitz della Polizia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La Polizia di Padova ha sospeso per 45 giorni la licenza di un circolo a Santa Giustina in Colle, ritenuto teatro di gravi episodi di pericolosità sociale. La decisione, firmata dal questore Marco Odorisio, segue un blitz condotto nella notte di domenica scorsa con la partecipazione di 50 agenti della Polizia Amministrativa, Squadra Mobile, Ufficio Volanti, Polizia Scientifica, e Unità cinofila.

Gli agenti sono intervenuti nel locale alle 3:30 per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e delle autorizzazioni. Durante i controlli sono emerse numerose irregolarità: i cani antidroga hanno trovato per terra alcuni “spinelli” appena confezionati, cinque dosi di hashish, 30 grammi della stessa sostanza in un contenitore e una pasticca di ecstasy rosa. Addosso a un minorenne è stato rinvenuto un tirapugni.

La capienza del locale, fissata a 1.024 persone, era stata superata di oltre 200, portando i Vigili del Fuoco a sospendere il certificato di prevenzione incendi. Inoltre, per le irregolarità riscontrate, sono state elevate multe per un totale di 15.000 euro e il titolare è stato denunciato per violazione delle prescrizioni della licenza.

All’uscita del locale, la Polizia ha identificato oltre 200 giovani, molti dei quali con precedenti per reati gravi, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, spaccio, rapina, porto abusivo di armi e rissa. Durante il deflusso, gli agenti sono intervenuti per sedare una lite tra due giovani, di 19 e 28 anni, evitando l’escalation grazie al tempestivo allontanamento dei gruppi coinvolti.

Il provvedimento di sospensione rappresenta una misura precauzionale per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di illegalità.