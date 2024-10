Veneto – È morto il padre del prosecco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Etile Carpenè, figura di spicco dell’azienda spumantistica Carpenè Malvolti, è scomparso il 23 ottobre a Conegliano all’età di 80 anni. Quarta generazione della famiglia, ha dedicato la sua vita alla ricerca enologica, in particolare legata al Prosecco e alle colline del Conegliano Valdobbiadene. Diplomato in Svizzera e laureato in Chimica, Carpenè ha ampliato e rinnovato la storica azienda, portandola a una fama internazionale. Ha ricoperto vari ruoli in enti vinicoli, tra cui la presidenza dell’Istituto Metodo Classico e la carica di vicepresidente in Federvini. La cerimonia funebre si terrà il 26 ottobre a Conegliano.

“Ha amato il Prosecco e la sua terra, tramandando con rispetto e dedizione i valori fondanti dell’azienda di famiglia Carpenè-Malvolti – sottolinea una nota – prima al mondo a produrre il vino spumante delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene”.La cerimonia di commemorazione si terrà sabato 26 ottobre alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Martino e Rosa, Via Francesco Fenzi 28, Conegliano (Treviso).

