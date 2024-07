VENETO – Due ragazzi trascinati dalla corrente del Brenta: ricerche in corso

CAMPO SAN MARTINO (PD), VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO PER LA RICERCA DI DUE RAGAZZI DISPERSI NEL BRENTA

Intervento dei vigili del fuoco in corso dalle 17:30 per la ricerca di due ragazzi, un 23enne e un 30enne, finiti nelle acque del Brenta e poi trascinati via dalla corrente, all’altezza del ponte di via Bassa, nella zona di Campo San Martino (PD).

Al lavoro sommozzatori di Venezia, squadre fluviali con il gommone, esperti in topografia applicata al soccorso e l’elicottero del reparto volo di Bologna.

Sul posto anche i carabinieri e Suem118. Le ricerche hanno dato al momento esito negativo.