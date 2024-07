VENETO – Donna uccisa nel Trevigiano: si indaga fra i conoscenti

Né i familiari né incontri occasionali con sconosciuti sembrano avere alcun ruolo nella morte di Vincenza Saracino, la cinquantenne ritrovata senza vita il 3 luglio scorso a Preganziol (Treviso), con ferite da coltello inferte probabilmente nel tardo pomeriggio del giorno precedente.

Le indagini, nelle ultime ore, si sono orientate verso un contesto ristretto, che coinvolge frequentatori abituali o meno del negozio di oggettistica erotica in franchising che Saracino gestiva.

Sul movente dell’omicidio non emergono motivi patrimoniali, ma piuttosto legami particolari maturati tra la vittima e il suo aggressore. La chiave per risolvere il caso potrebbe risiedere nell’analisi dei contatti tra Saracino e le persone a lei note. Fondamentale sarà la ricostruzione delle comunicazioni telefoniche e telematiche memorizzate sul cellulare della donna, ritrovato poco distante dal corpo in uno stabile industriale dismesso vicino alla sua abitazione.

Il fascicolo d’indagine, tuttavia, resta al momento contro ignoti.