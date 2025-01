Veneto – Donna trovata morta, indagini in corso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Aggiornamento ore 18.30

Le escoriazioni riscontrate sul corpo della donna trovata a Farra d’Alpago (Belluno) potrebbero essere compatibili con una caduta.

È questa l’ipotesi su cui si concentrano le indagini avviate dai carabinieri.

Inizialmente era stata presa in considerazione l’ipotesi di un investimento da parte di un’auto, ma con il passare del tempo questa teoria avrebbe perso rilevanza. I Carabinieri, tuttavia, preferiscono attendere i risultati degli esami medico-legali disposti dal Pm Simone Marcon.

La vittima, originaria del Piemonte, viveva in Alpago da molti anni.

++++

Tragedia a Farra d’Alpago (Belluno), dove una donna di 58 anni è stata trovata priva di vita ai lati di una strada in via Buscole, a pochi metri dalla sua abitazione. Il corpo è stato rinvenuto da alcuni residenti nella mattinata odierna. Inizialmente, avevano pensato si trattasse di un animale investito, ma avvicinandosi si sono accorti che si trattava di una persona.

La donna, dall’apparente età di una settantina d’anni, era seminuda e presentava segni di percosse sul corpo, in particolare sul viso, secondo quanto riporta il Corriere delle Alpi. Le prime analisi indicano che il decesso risalirebbe alla notte scorsa o alle prime ore di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il Nucleo Investigativo e la Scientifica, insieme al sostituto procuratore di turno, Simone Marcon, che sta coordinando le indagini.

Al momento, non si esclude alcuna pista: le autorità stanno valutando se il decesso sia stato causato da una violenza, da una caduta accidentale o da altre circostanze. Il cadavere è stato messo a disposizione della magistratura e con ogni probabilità sarà disposta un’autopsia per chiarire le cause della morte.

L’episodio ha scosso la comunità locale, lasciando molte domande senza risposta. Le indagini proseguono per far luce su quanto accaduto.