Veneto – Donna trovata morta in casa: indagini in corso

Questa mattina a Padova, nel quartiere Voltabarozzo, una donna di 68 anni, affetta da problemi di obesità, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Del Cristo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Padova e il medico legale, che ha eseguito una lunga valutazione per chiarire le possibili cause del decesso. Secondo i primi accertamenti, sono state escluse cause violente e gli investigatori ritengono probabile una morte naturale, avvenuta in un contesto di degrado.

Le operazioni di repertazione e analisi della scena sono durate a lungo, e solo in tarda mattinata è stato autorizzato il trasferimento del corpo.

Le autorità continueranno a indagare per ricostruire le circostanze precise del decesso, anche con l’eventuale supporto di ulteriori accertamenti medico-legali.