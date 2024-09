Veneto – Donna accoltellata: arrestato killer (all’estero)

(leggi la notizia del 4 luglio)

Grazie a un’operazione congiunta delle forze di polizia internazionali, è stato arrestato in Venezuela il presunto responsabile dell’omicidio di Vincenza Saracino, la donna di Preganziol (Treviso) trovata morta con ferite da arma da taglio lo scorso 3 luglio in un edificio industriale abbandonato vicino alla sua abitazione.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

La Procura della Repubblica di Treviso ha dichiarato di avere importanti prove a carico del sospettato, raccolte durante le indagini condotte dai carabinieri. L’uomo, dopo il delitto, avrebbe trascorso la notte presso alcuni parenti a Treviso, ignari dei fatti, per poi imbarcarsi il giorno successivo da Venezia su un volo per Madrid, da dove è successivamente fuggito in Venezuela.