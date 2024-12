Veneto – Difende una donna in discoteca e viene aggredito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Momenti di tensione nella notte tra sabato e domenica 22 dicembre alla discoteca Radio Londra di Este. Un 21enne, intervenuto per proteggere una ragazza aggredita nei bagni del locale, è stato pestato poco dopo da due uomini, probabilmente amici dell’aggressore.

Dopo aver messo in salvo la vittima e chiamato la vigilanza, il giovane è stato avvicinato intorno alle 3 dai due, che lo hanno colpito con una serie di pugni. Ha riportato la perdita di un dente e un taglio al labbro, per cui è stato soccorso e dimesso in mattinata.

Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato gli aggressori. Sarà la vittima a decidere se procedere con una querela.