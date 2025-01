Veneto – Diciassettenne travolta da un’auto: lotta tra la vita e la morte

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una serata drammatica quella di ieri, quando una giovane di 17 anni è stata investita da una Volkswagen T-Roc lungo la Strada Statale 516, nei pressi del comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:40. La ragazza, mentre attraversava la carreggiata, è stata travolta dal veicolo condotto da un uomo di 50 anni residente nella zona.

L’impatto è stato violentissimo: la giovane è stata sbalzata nel fossato a lato della strada. L’allarme è stato immediatamente dato dallo stesso automobilista, che si è fermato per prestare soccorso. I sanitari del Suem 118, giunti rapidamente sul posto, hanno stabilizzato la ragazza, che versava in condizioni critiche, e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Padova, dove è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

La famiglia della ragazza è accorsa in ospedale, in attesa di notizie dal personale medico, che monitora costantemente la situazione. Le prossime ore saranno cruciali per determinare i margini di recupero della giovane.

I carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il veicolo è stato posto sotto sequestro su disposizione del pubblico ministero di turno, mentre l’automobilista è stato sottoposto ai test per alcol e droga, risultati negativi.

La circolazione lungo la statale ha subito rallentamenti per circa un’ora, fino al termine delle operazioni di soccorso e rilievo.