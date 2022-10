VENETO – Dalla Florida alle Tre Cime di Lavaredo: giovane coppia in difficoltà

Alle 13.20 circa, la Centrale del Suem è stata attivata da una coppia di escursionisti statunitensi in difficoltà all’inizio del Sentiero Bonacossa, dalla parte del Rifugio Lavaredo. L’uomo e la donna, 34enni della Florida, si erano infatti ritrovati leggermente fuori traccia e non erano più in grado di muoversi. Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo li ha quindi raggiunti, riportati sul sentiero per poi accompagnarli al Rifugio Auronzo.