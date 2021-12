Veneto da lunedì in Zona Gialla: ecco cosa cambia (poco per i vaccinati)

E’ ormai certo il passaggio del Veneto da lunedì in zona gialla, molto probabilmente assieme a Marche, Liguria e provincia di Trento. La nostra regione ha infatti superato i 3 parametri che portano al cambio di colore (incidenza dei casi settimanali su 100 mila abitanti, occupazione area medica degli ospedali e occupazione delle terapie intensive). Il Veneto passerà quindi il Natale e i Capodanno in Zona Gialla.

La zona gialla autunno-inverno 2021 non sarà paragonabile a quella restrittiva dello scorso anno, in cui vigeva il coprifuoco e forti limitazioni. Le limitazioni resteranno principalmente per i no vax, che sono la principale causa dell’aumento dei ricoveri, quindi dell’occupazione degli ospedali e del passaggio di zona.

OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO

SPOSTAMENTO IN ALTRE REGIONI: è possibile con o senza il Green Pass

SCI – accesso a funivie, cabinovie e seggiovie è consentito solo con il Green pass (è sufficiente quello ‘base’)

SCUOLA – Aperte in presenza al 100% scuole di 1°, 2° grado e università. All’università si entra con il Green Pass (sufficiente quello base)

CONCORSI PUBBLICI – Si fanno in presenza e serve Green Pass (base)

BAR E RISTORANTI – Si può consumare all’interno solo con Green Pass rafforzato. Con il base è possibile solo all’aperto. Nei ristoranti degli hotel basta il GP base. Cade il limite delle 4 persone al tavolo della ‘vecchia’ zona gialla, così come non sono più previsti limiti di orari per bar e ristoranti che restano quindi aperti anche di sera.

PALESTRE – Si può accedere con GP base

TEATRO CINEMA DISCOTECA – Aperti al 100% solo con Green Pass rafforzato.

MUSEI E MOSTRE – Aperti con GP base

CENTRI SOCIALI CULTURALI RICREATIVI – Aperti con GP base

STADI e PALAZZETTI – Si entra solo con il GP rafforzato. La capienza è al 60% al chiuso e al 75% all’aperto.

PARCHI TEMATICI E DIVERTIMENTO – Aperti con GP base

TERME e CENTRI BENESSERE – Aperti con GP base. Fanno eccezione i livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche, per cui non è necessario alcun pass.

SALE GIOCO E SCOMMESSE – Aperti con GP base

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI – Accesso libero

MENSE – GP base