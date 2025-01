Veneto – Dà fuoco alla casa dell’ex moglie: arrestato straniero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Era stato allontanato dall’abitazione della ex moglie per ordine dell’Autorità giudiziaria, ma si è ripresentato violando il divieto di avvicinamento e ha incendiato la casa. Per questo motivo, un cittadino straniero è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo una fuga terminata in un piccolo paese della Bassa bresciana.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia e condotte dalla Squadra Mobile della Questura, con il supporto della Polizia Locale, hanno permesso di ricostruire gli spostamenti dell’uomo, fino alla sua individuazione e cattura.

L’incendio, appiccato nell’abitazione della donna a Mestre, ha causato danni ingenti e ha rappresentato un grave pericolo per i residenti. L’uomo dovrà ora rispondere delle accuse di incendio doloso e violazione delle misure cautelari.