Veneto – Corse clandestine: 28 giovani colpiti da foglio di via

La questura di Padova ha emesso 28 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti giovani che, lo scorso 15 settembre, avevano partecipato a un raduno automobilistico clandestino nella zona industriale del comune.

L’intervento della polizia è stato avviato dopo diverse segnalazioni da parte di automobilisti che avevano notato un centinaio di giovani assistere a gare di velocità non autorizzate, mettendo in pericolo la sicurezza stradale. Sul posto, gli agenti delle volanti si sono trovati di fronte a un assembramento di circa 350-400 motociclisti, radunati tramite passaparola online per commemorare un noto pilota e youtuber. Una cinquantina di motociclisti, con il casco, ha formato una barriera, facendo rombare i motori e suonando i clacson per ostacolare il passaggio della polizia, arrivando persino ad accerchiare le auto di servizio.

Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a disperdere il gruppo e a fermare una quarantina di partecipanti, tra cui alcuni minori. È stato bloccato anche lo “starter”, incaricato di dare il via alla competizione illegale. Tra i presenti, un uomo di 53 anni ha insultato e minacciato i poliziotti, dichiarando di voler usare un fucile contro di loro. Per questo è stato denunciato. Durante la perquisizione a casa sua, sono state sequestrate alcune armi legalmente detenute, insieme a un silenziatore e munizioni non dichiarate.