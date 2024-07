VENETO – Coppia rimane incrodata in montagna: recuperata nella notte

Auronzo di Cadore (BL)

Si è concluso attorno alle 2 l’intervento che ha visto impegnati il Soccorso alpino di Auronzo e l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, nel recupero di due alpinisti rimasti incrodati al rientro della scalata della Torre Wundt, nei Cadini di Misurina.

I due alpinisti, un moldavo di 35 anni e una rumena di 30, dopo essere arrivati in cima avevano iniziato le calate in corda doppia a ritroso della via appena salita, sbagliando perché il rientro si effettua a nord, dalla parte opposta. Di conseguenza non sono stati piu in grado di proseguire la discesa in parete. Hanno cosi lanciato una richiesta di aiuto tramite un sistema satellitare, che invia le coordinate della persona che lo attiva e lancia un SOS. Attivati poco prima delle 22 dalla Centrale del 118 su segnalazione della Guardia costiera, arrivati sul posto i soccorritori hanno individuato la coppia anche grazie all’ausilio di droni con termocamera in dotazione al Soccorso alpino. Date le condizioni meteo in peggioramento, è stato concordato di chiedere l’intervento dell’Aiut Alpin Dolomites. Fatto campo base a Misurina, l’elicottero è quindi decollato e ha provveduto al recupero di entrambi con l’ausilio del verricello.