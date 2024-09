Veneto – Coppia di lupi a spasso per paese

Una coppia di lupi è stata avvistata e ripresa dalle telecamere mentre si aggirava nelle vicinanze di Vidor, in provincia di Treviso. A confermare la notizia è il sindaco Mario Bailo attraverso una nota diffusa dall’amministrazione comunale: “Sono stati avvistati in zona Piave due probabili lupi nelle ore notturne. Il lupo in sé non è pericoloso per l’uomo, ma potrebbe rappresentare un pericolo per cani liberi o altri animali domestici”.

Il sindaco ha raccomandato ai cittadini di tenere i cani al guinzaglio e di proteggere gli animali domestici, come polli e conigli, da possibili attacchi. “Si esorta inoltre a non cercare contatti con l’animale e a non fornire cibo”, ha aggiunto Bailo.

Per garantire la sicurezza e la consapevolezza della popolazione, verranno esposti avvisi lungo le strade che portano verso il fiume Piave. L’avvistamento di lupi nella zona non è una novità, dopo i recenti casi registrati nell’Opitergino Mottense, a Maserada sul Piave e a Spresiano. Anche il territorio di Vidor sembra ora essere interessato dalla presenza di questo animale selvatico.