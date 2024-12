Veneto – Coppia bloccata in montagna con il freddo e il buio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Bosco Chiesanuova (VR), 16 dicembre 2024 – Si è concluso poco prima delle 21 l’intervento del Soccorso alpino di Verona per il recupero di una coppia di escursionisti veronesi rimasta bloccata dal freddo e dal buio nei pressi di una malga in località Masetto, vicino a Bocca di Selva.

I due, un uomo di 55 anni e una donna di 49, entrambi di Roverchiara (VR), avevano richiesto aiuto intorno alle 18.15, non essendo più in grado di rientrare autonomamente.

Una squadra di soccorritori si è avvicinata con una jeep, trainando un quad per proseguire sul terreno impervio. Giunti al punto dove si trovavano i Carabinieri e un’ambulanza della Croce Verde, i soccorritori hanno utilizzato il quad per coprire l’ultimo tratto e raggiungere la coppia, che si trovava in buone condizioni fisiche ma provata dall’esperienza.

Uno alla volta, gli escursionisti sono stati riportati in sicurezza fino alla strada e, dopo le verifiche del caso, hanno potuto fare rientro autonomamente con i propri mezzi.