Veneto – Con l’auricolare nano all’esame per la patente: non passa l’esame, viene denunciato e finisce in ospedale

È stato necessario l’intervento di un medico otorinolaringoiatra per rimuovere un auricolare di dimensioni microscopiche dall’orecchio di un 25enne che, a Verona, cercava di superare l’esame della patente con l’aiuto esterno.

Il giovane, identificato grazie alla collaborazione tra i funzionari della Motorizzazione e gli agenti del Laboratorio Analisi Documentali della polizia locale, è stato sorpreso con una sofisticata attrezzatura: una telecamera nascosta nella manica del maglione, un router con SIM e, per la prima volta, un nano-auricolare, grande solo pochi millimetri, inserito nel canale uditivo.

Le dimensioni ridottissime dell’auricolare hanno reso necessario portare il 25enne al pronto soccorso, dove un medico otorinolaringoiatra ha proceduto alla rimozione. Nonostante il supporto tecnologico e l’aiuto del suggeritore esterno, il ragazzo non è riuscito a superare l’esame, commettendo numerosi errori sulle 30 domande previste.

Il 25enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per falso ideologico e materiale, nonché per tentata attribuzione indebita di risposte altrui per il conseguimento del titolo di guida.