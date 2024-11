Veneto – Compattatore a fuoco nella notte

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 1:45, di martedì 12 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti presso l’ecocentro di Piove di Sacco, in via Fiumicello 16, per l’incendio di un camion compattatore alimentato a metano: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento e da Padova con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento le fiamme che si sono sviluppate nel cassone, provvedendo al raffreddamento e la bonifica del carico. L’impianto di alimentazione del mezzo fortunatamente non è stato coinvolto.

Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza del mezzo sono terminate dopo circa due ore.