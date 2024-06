VENETO – Col monopattino contro un’auto: ferito un ragazzo

San Bonifacio; giovane in monopattino si scontra con un autovettura, soccorso dai vigili del fuoco.

Alle ore 19.30 di ieri, 25 giugno, un giovane alla guida di un monopattino elettrico, per cause sconosciute, si è scontrato con un autovettura sulla Strada Regionale 11, località Ritonda, nel comune di San Bonifacio.

Il ragazzo, ferito, è stato prontamente soccorso dal personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero che, nello stesso momento, transitavano sulla stessa via in rientro da un intervento.

I pompieri si adoperavo per praticare le manovre di primo soccorso e posizionare il defibrillatore e il collare cervicale sul giovane, che risultavava incoscente, oltre a comunicare con la sala operativa del 118 per l’invio di personale sanitario che, giunto sul posto, provvedeva a stabilizzare e elitrasportare il ferito.

Le operazioni si soccorso e assistenza al paziente si concludevano intorno alle ore 20.30 con la messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti nel sinistro.