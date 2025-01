Veneto – Cliente ubriaco minaccia passanti con coltello: chiuso locale per pericolosità sociale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto la chiusura per 30 giorni di un locale in via Ansuino da Forlì. Alla base del provvedimento ci sono ripetuti episodi di illegalità e pericolosità sociale avvenuti all’interno e nei pressi dell’esercizio, tra cui liti tra avventori, minacce con un coltello e frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali.

In particolare, il 23 gennaio, un 31enne albanese in stato di alterazione alcolica ha minacciato i passanti con un coltello nei pressi di un locale a Padova. Fermato dalla Polizia, è risultato privo di documenti e con precedenti per reati contro la persona. Dopo l’arresto, è stato rimpatriato il giorno seguente grazie a un provvedimento di allontanamento convalidato dal giudice.