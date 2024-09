Veneto – Clandestino fermato con 90 kg di hashish e più di un chilo di cocaina

Nel corso delle consuete attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 90 kg di hashish, 1 kg di cocaina e 10.000 euro in contanti, arrestando un individuo accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni, frutto di un’intensificazione dei controlli da parte della Guardia di Finanza per garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti durante la stagione estiva a Padova e provincia, hanno avuto luogo durante un controllo stradale. I finanzieri hanno fermato un’auto che procedeva a velocità irregolare nel centro cittadino e compiva sorpassi pericolosi, decidendo di ispezionare il veicolo dopo un breve tentativo di fuga da parte del conducente.

Durante la perquisizione del mezzo, sono stati trovati circa 33 kg di hashish nascosti in uno scomparto del portabagagli, suddivisi in panetti da 100 grammi ciascuno. Estendendo la perquisizione all’abitazione del sospetto, i militari hanno scoperto un vero e proprio deposito di droga, con altri 60 kg di hashish, 1,1 kg di cocaina, oltre a 10.390 euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento sottovuoto.

L’uomo, risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale dopo i controlli di rito, è stato arrestato e trasferito al carcere di Padova, a disposizione dell’autorità giudiziaria.