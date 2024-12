Veneto – Ciclista 32enne travolto e ucciso da un treno merci

Tragedia sulla linea ferroviaria Vicenza-Treviso oggi, 2 dicembre, nel tardo pomeriggio. Intorno alle 18:50, un uomo di 31 anni, Moussa Akande, di nazionalità ivoriana, è stato investito da un treno merci in transito nei pressi della stazione di Carmignano di Brenta, nel Padovano.

Akande, operaio residente a Piove di Sacco e impiegato in un’azienda di Grantorto, si trovava in sella alla sua bicicletta quando, secondo i primi accertamenti, avrebbe tentato di attraversare i binari in un punto non autorizzato. Proprio in quel momento, un treno merci diretto da Vicenza verso Treviso lo ha colpito in pieno, senza possibilità di evitare l’impatto.

I soccorsi, arrivati immediatamente sul posto con i sanitari del Suem 118, i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Compagnia di Cittadella, non hanno potuto fare nulla per salvare l’uomo, deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate.

La circolazione ferroviaria è stata bloccata per consentire i rilievi necessari e le operazioni di rimozione della salma, autorizzate solo dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno. Alcuni pendolari presenti al momento dell’incidente sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine per ricostruire i momenti che hanno preceduto l’investimento.

L’episodio, che pare essere stato causato da un’imprudenza, lascia sconvolta la comunità locale.